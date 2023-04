Escola de samba terá comida mineira como samba-enredo de 2024

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Triunfo Barroco, de Belo Horizonte, anunciou o tema do samba-enredo de 2024: “Dos quilombos, das tribos, dos quintais aos salões: Cozinha Mineira, o elo da mineiridade”. A divulgação foi feita por meio de publicação no Instagram, no domingo (23/4).

A proposta da Escola é passear pela história e desvendar os mistérios da culinária Mineira através da miscigenação de temperos e por meio dos costumes que levaram os pratos típicos de Minas a se tornarem um dos mais apetitosos e famosos na gastronomia mundial.

A Triunfo Barroco é a escola de samba mais nova de BH, com desfile inaugural em 2023. Neste ano, foi campeã do grupo de avaliação e avançou para o grupo de acesso. Em 2024, pretende chegar no grupo principal.

Segundo Felipe Diniz, diretor de carnaval, a proposta da escola é abordar temáticas culturais relacionadas à mineiridade. No último carnaval, o tema abordado foi a chegada do santíssimo em Ouro Preto, em 1733, quando houve um cortejo traslado da santíssima igreja do Rosário até a igreja do Pilar, evento católico que reuniu todas as classes da época.

Em 2024, a temática vai apresentar as relações históricas, afetivas, familiares e interpessoais entre mineiros e a culinária – e o ambiente da cozinha em si, que é onde tudo acontece. A história abordada pela Triunfo vai começar nas senzalas, passar pelos terreiros e pela história do próprio samba, que é muito relacionado às comidas.

“Carnaval é cultura, e quando a gente fortalece a nossa cultura interna, que é a cultura mineira, a gente fica mais forte”, comentou o diretor de carnaval, responsável pelo gerenciamento do carnaval da escola.

A escola informou que em breve começará os ensaios. Para o desfile acontecer, contará com uma equipe de cerca de 500 pessoas.

*Estagiária sob supervisão