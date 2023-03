Escola denuncia mães que aprovavam sexo entre jovem e criança de 11 anos

No último fim de semana, a Polícia Militar (PM) e o Conselho Tutelar de Uberaba compareceram a uma casa no bairro Residencial 2000, na mesma cidade, após denúncia de que um adolescente de 16 anos morava e tinha relações sexuais com uma criança de 11 anos na residência dos pais.

No local, a polícia confirmou que os jovens estavam mantendo relações sexuais com o conhecimento da mãe do garoto. A jovem foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e passará por procedimentos médicos. O adolescente de 16 anos e a mãe foram conduzidos à Delegacia de Plantão.

Ainda, segundo a PM, o adolescente disse que ele e a menina namoram há, aproximadamente, cinco meses, e que moram juntos há cerca de dois meses.

De acordo com o jovem, nesse período, manteve relações sexuais com a menina de forma consensual, sendo do conhecimento das mães de ambos o namoro e a união sobre o mesmo teto.

A menina confirmou a versão do jovem, disse que gosta dele e relatou aos militares que sua mãe foi para a cidade de Conquista, no Triângulo Mineiro, para trabalhar e está longe desde o sábado (18/3).

A mãe do jovem contou que sabia do relacionamento do filho e que a menina disse que teria 13 anos. Além disso, a mulher relatou à PM que achou normal o envolvimento sexual deles, já que estavam morando juntos como um casal e não entendia isso como um crime.

A denúncia foi feita por uma professora que atua na escola municipal da região.