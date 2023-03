Escola Estadual Padre Eustáquio é vandalizada e 650 alunos ficam sem aula

A Escola Estadual Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foi alvo de vandalismo na madrugada desta quinta-feira (30/3). Portas foram arrombadas, fios, cabos e torneiras arrancados, e também sofreu alagamento. Não é a primeira vez que a escolas da região são vandalizadas.

A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) informou que a direção da unidade está, no momento, fazendo o levantamento dos prejuízos causados pelos invasores, juntamente com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A SEE também informou que a aulas serão devidamente repostas.

A Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B, responsável pela coordenação da escola, também está acompanhando a situação.

A Escola Estadual Professor Morais, também localizada no bairro Padre Eustáquio, passou por algo parecido em outubro do ano passado. A escola foi invadida durante a madrugada, e também teve os cabos de energia furtados e canos de água estourados.