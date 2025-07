Escola Municipal Higino Guerra realiza aniado arraial com alunos e comunidade escolar

Capinópolis, Minas Gerais – Na noite do último dia 16 de julho, a quadra da Escola Municipal Higino Guerra se transformou em um verdadeiro arraial para celebrar a tradicional festa típica.

O arraial contou com a participação dos alunos do 2º período da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.

O evento reuniu a comunidade escolar — professores, supervisores, pais e alunos — em uma noite marcada por muita alegria, apresentações culturais e comidas típicas.

O “Arraiá da Escola Higino Guerra” teve o objetivo de resgatar a importância cultural das festas juninas, promovendo momentos de confraternização e valorização das tradições.

A decoração da escola foi um destaque à parte. A festa foi cuidadosamente planejada pela equipe da escola, com atenção especial aos detalhes da decoração, apresentações dos alunos e estrutura para acolher as famílias.

Decoração foi destaque

No ‘palco’ da festa, cada turma apresentou uma dança temática, arrancando aplausos e sorrisos do público presente.

A secretária de Educação e Cultura, Jéssica Dias, e o vice-prefeito Deca, prestigiaram o evento.

Segundo a diretora da escola, Kamila Meneghin, a festa tem um papel de “resgatar as várias culturas existentes, além de trabalhar o respeito e a empatia com a diversidade.”

O sucesso e a beleza da festa valorizam e fortalecem a tradição da Escola Higino Guerra de estar sempre em destaque.

