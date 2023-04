Escolas de BH fazem parceria com a PM; veja como funciona

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), iniciou o projeto “Rede de Escolas Protegidas 13° BPM”, na noite dessa terça-feira (18/4).

O 13° BPM promoveu uma reunião com a diretoria dos 170 educandários presentes na região em que a unidade atua para explicar e tirar dúvidas sobre a ação. Segundo a PM, 130 diretorias marcaram presença.

A ação visa promover um facilitador entre a comunicação da polícia e das escolas da região de responsabilidade do 13°, uma cobertura de aproximadamente 66 bairros das regiões Norte, Pampulha e Venda Nova.

Foi então criado um grupo via WhatsApp com as diretorias e membros do batalhão para que a comunicação seja facilitada, tanto para esclarecimento de dúvidas como para ocorrências de quaisquer situações. A intenção é otimizar o tempo de atendimento às escolas e tê-las com certa prioridade.

Segundo o Proerd, a ação foi pensada após os casos recentes de homicídio nas escolas em várias partes do país e ameaças em Belo Horizonte. Comentou também que a estratégia busca melhorar a logística de contato e locomoção da unidade com os educandários.

“É momento de tranquilizar as escolas, pois a segurança está sendo reforçada e de repensar medidas estratégicas para facilitar o controle, como a volta dos uniformes para identificar os alunos nas unidades escolares”, concluiu o sargento Rodolfo, representante do Proerd.