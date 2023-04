Escolas de cidade mineira terão app com botão do pânico para evitar ataques

As diretorias das escolas municipais de Uberlândia agora têm acesso a um aplicativo com botão do pânico para possíveis casos de ataques às instituições. De acordo com a prefeitura da cidade do Triângulo Mineiro, outras ações foram propostas para melhoria da segurança dos ambientes de ensino, como ampliação do monitoramento por câmeras e policiamento.