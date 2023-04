Escolas de Contagem promovem ato pela paz em dia de ameaças de ataques

As escolas de Contagem realizaram um “Abraço pela Paz” nesta quinta-feira (20/4), dia marcado por supostas ameaças de ataques às instituições de ensino de todo o país. A ação aconteceu nas 147 unidades escolares da cidade, ao mesmo tempo, às 10h.

A iniciativa foi pensada visando incentivar a paz nas escolas do município diante do cenário de violência em vários locais do país. O movimento consistiu em um abraço coletivo, simultâneo e simbólico nas unidades escolares.

Além do abraço, atividades pedagógicas, foram realizados debates e oficinas com os estudantes, professores, dirigentes e equipes pedagógicas para discutir a temática e orientar sobre a segurança na escola. O tema do projeto é “Minha escola é paz”.

As atividades tem o intuito de auxiliar no combate à violência e ao bullying , mediar conflitos, fortalecer o respeito ao próximo e propor reflexões sobre fake news, convivência com a diversidade, além de ir contra os discursos de ódio.

Leia: Violência nas escolas: pelo menos 20 menores apreendidos em Minas “Não podemos deixar que o terror tome conta dos nossos meninos” explica a diretoria da Escola Municipal Professora Audrei Consolação Ferreira Costa, reforçando que a “a ação é justamente para tranquilizar toda a comunidade estudantil e promover essa conscientização”.

Todas as unidades escolares contaram com a presença e participação da Guarda Municipal nas atividades de hoje.