Escolas promovem ações de paz com alunos de Belo Horizonte

Fitas brancas, bolinhas de sabão e música marcaram a manhã desta quinta-feira (20/04) em ações de promoção da paz em escolas particulares de Belo Horizonte. As iniciativas surgem como uma resposta aos recentes ataques às escolas e à onda de ameaças que têm gerado medo na população.

As atividades acontecem hoje como resposta aos boatos de que haveria uma ação coordenada de ataques por todo o Brasil, chamado de “Dia D”. A data citada nas ameaças marca o Massacre de Columbine, que ocorreu em 1999 no estado do Colorado, nos Estados Unidos, com 12 mortos e 24 feridos, além do suicidio dos autores do massacre.

Leia: PM de Minas divulga cartilha com dicas de segurança no ambiente escolar

O Tenente-Coronel Flávio Santiago, chefe de comunicação da Polícia Militar expõe que a PM está mobilizando nesta quinta-feira (20/4) ações em todas as escolas públicas e privadas de Minas Gerais. “Do soldado mais antigo ao mais novo, todos estão nas escolas de Minas”. Flávio diz que até o momento não foi registrado nenhuma ocorrência nas escolas de Minas e passa um recado: “A PM está junto com o cidadão para garantir a segurança de todos”.

Paz acima da violência

Como forma de mostrar a importância da promoção da paz em momentos em que a violência se mostra presente, escolas particulares da capital realizaram atividades internas com os alunos durante a manhã.

O Colégio Sagrado Coração de Jesus, região Centro-Sul de Belo Horizonte, propôs aos alunos que soltassem bolinhas de sabão no horário do intervalo. Um quebra-cabeça gigante com a mensagem "Criando juntos um mundo diferente” também foi montado pelos alunos. Além disso, também estão sendo realizados momentos de meditação, divulgação de como identificar e combater fake news, assim como o reforço da segurança da instituição.

Os alunos da rede Bernoulli foram recebidos hoje por funcionários vestidos de branco e música, que também será tocada nos intervalos das aulas. As unidades também distribuíram adesivos com mensagens de paz.