Escritor Thiago Cascabulho visita escolas de Ituiutaba com projeto literário sobre natureza e afetos

Visita contou com ações em seis escolas municipais e no CEMAP

A última sexta-feira, 13 de junho, foi marcada por um encontro literário repleto de sensibilidade e consciência ambiental em Ituiutaba. O escritor Thiago Cascabulho esteve na cidade para apresentar seu projeto Abraça o Mar e compartilhar com alunos e educadores a obra Lua, Colar, Coral, Mar, livro que propõe uma imersão poética nas relações entre palavra, natureza e afeto.

Ao longo do dia, Thiago visitou seis instituições de ensino: EMMA, EMMAV, CAIC, Nadime Derze, Rosa Tahan e Hugo de Oliveira. Na sede da Secretaria Municipal de Educação, foi recebido por estudantes da Escola Aída Chaves, além da equipe do CEMAP, coordenadoras e representantes da pasta, incluindo a secretária de Educação, Erika Franco, a secretária adjunta e a diretora de Ensino.

Com linguagem acessível e narrativa delicada, o autor promoveu momentos de leitura, trocas de experiências e reflexões sobre o cuidado com o meio ambiente, especialmente com os oceanos e os recursos hídricos. “Foi um encontro mágico, em que a literatura serviu como elo entre a infância, a arte e a preservação do planeta”, afirmou uma das educadoras presentes.

A passagem do projeto por Ituiutaba integra uma agenda mais ampla de difusão literária e socioambiental realizada por Thiago Cascabulho em diversas regiões do país. A proposta é estimular o vínculo entre as crianças e a natureza por meio da leitura, fortalecendo também o papel da escola como espaço de construção de valores sustentáveis.

A atividade foi celebrada como um verdadeiro presente para a rede municipal de ensino.