Esplanada tem isolamento de trânsito para evitar protestos

O governo do Distrito Federal isolou parte da Esplanada dos Ministérios na tarde desta segunda-feira (31). Até o momento, o fechamento está localizado na Praça dos Três Poderes. Ainda não há previsão de liberação do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), a decisão de fechar parte da Esplanada foi tomada após avaliação da equipe técnica por questões preventivas de segurança. Por meio de nota, a pasta afirmou que a medida se deu após identificação de possível ato marcado para o local feito por meio de redes sociais.

“A SSP/DF destaca que toda a esplanada segue monitorada pela segurança pública, com suporte de câmeras e pelo serviço de inteligência, com apoio das forças de segurança. As vias podem ser liberadas após nova avaliação”, informou a pasta.

Protestos

Após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em segundo turno, na noite de domingo (30), grupos de caminhoneiros protestam com bloqueios em rodovias. De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, o protesto é contra o resultado da eleição e, em alguns locais, há pedido de intervenção militar.