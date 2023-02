Estacionamento rotativo será liberado durante o carnaval de BH

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), entre os dias 18 e 21 de fevereiro, os motoristas que estacionarem os carros ou motocicletas nas ruas da capital não precisarão pagar pelo rotativo. “Serão liberadas, nas 24 horas, sem a necessidade de utilização de crédito eletrônico”, informou a PBH.

No dia 22, quarta-feira de cinzas, o rotativo só será gratuito no período das 8h às 12h. Nem todos os rotativos poderão ser usados, já que algumas ruas estarão fechadas para a festa carnavalesca.

A Prefeitura divulgou, ontem (14), os detalhes da operação de trânsito para a programação de blocos do Carnaval 2023. As regiões afetadas que foram comunicadas para interdições de vias e desvios no trânsito são: a Área Hospitalar, região Central, bairro Santa Tereza e Pampulha.