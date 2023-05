Estado de emergência: caminhão derrama óleo em rio que abastece Barbacena

A Prefeitura de Barbacena, Região Central de Minas, decretou situação de emergência devido ao derramamento de óleo diesel no afluente do rio das Mortes, responsável pelo abastecimento de água no município. O abastecimento de água da cidade está comprometido desde quinta feira (11/5).

A prefeitura publicou decreto declarando a Situação de Emergência e que autorizou a mobilização de todos os órgãos municipais e a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre, bem como realização de campanhas, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada, sob a direção e coordenação do Gabinete de Crise, que foi instaurado para atuar na cidade.

O gabinete é composto pelo prefeito, Defesa Civil, Serviço de Água e Saneamento, Guarda Civil Municipal, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Secretaria Municipal de Gabinete, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, Advocacia Geral do Município, Consultoria Geral do Município, Diretoria de Meio Ambiente e Diretoria de Comunicação.

Em nota, a prefeitura informou que as equipes seguem trabalhando diuturnamente, monitorando e analisando o local. Porém, até o momento, ainda não foi possível apurar o quantitativo de óleo que foi derramado no curso de água e que, por causa disso, as bombas de captação de água e o abastecimento permanecem temporariamente paralisados e sem previsão de retorno devido à gravidade da situação.

“Solicitamos encarecidamente à população que faça uso racional da água até que a situação seja normalizada.”

O acidente

Na manhã de quinta-feira (11/5), um caminhão-tanque, carregado com 44 mil litros de óleo diesel, tombou e explodiu na altura do km 711 da BR-040, em Barbacena. O motorista foi socorrido pela concessionária da rodovia. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Com o tombamento, o óleo se espalhou pela pista e atingiu o afluente do Rio das Mortes.