Estado de Minas ganha mais um prêmio internacional

Estado de Minas foi novamente premiado na Society for News Design, que realiza competição anual considerada o Oscar do design de notícias do mundo. O trabalho que recebeu o reconhecimento de Excelência Gráfica, na categoria primeira página, foi "Pelé Eterno: O Rei do Futebol nunca perderá a majestade", publicado em 30 de dezembro de 2022. A 44ª edição do SND foi realizada nos Estados Unidos e, entre os trabalhos impressos, apenas dois jornais brasileiros foram premiados: Estado de Minas e O Globo, do Rio de Janeiro

Um dos responsáveis pela elaboração do trabalho premiado, o diretor de redação do EM, Carlos Marcelo, lembra que a ideia foi destacar, mais do que a notícia da morte de Edson Arantes do Nascimento, a “imortalidade” do Rei do Futebol, enfatizando visualmente duas marcas registradas do jogador: a assinatura utilizada nos autógrafos e a comemoração com o braço erguido em um dos gols marcados na Copa de 1970, a do tricampeonato. “Seria impossível executar essa ideia se não fossem o talento e a dedicação dos profissionais de nossa redação”, ressalta.

Júlio Moreira, responsável pelo design da página, destaca o histórico do jornal em ser premiado internacionalmente e a importância de ter o trabalho reconhecido tendo como tema uma homenagem a Pelé, um dos maiores ídolos brasileiros. “Ser premiado mais uma vez na SND é muito gratificante e reafirma o compromisso do jornal em apresentar um design de notícias arrojado e que ao longo dos anos vem sendo reconhecido internacionalmente. Ser premiado com uma capa em homenagem a Pelé é ainda mais especial”.

Estado de Minas soma, agora, 50 prêmios da SND, sendo dois deles medalha de prata. A primeira vez que o jornal recebeu uma premiação foi em 1999. Para o Ilustrador Quinho, que retratou em desenho a icônica foto de Pelé comemorando um gol na Copa do Mundo de 70, o prêmio tem significado também simbólico: "O craque Pelé é a marca de um tempo de orgulho para o brasileiro. O punho cerrado e o soco no ar estão eternizados na história do esporte e são a representação máxima do Rei do Futebol." Ao todo foram mais de 4 mil trabalhos inscritos e contou com 27 jurados de vários países. O outro prêmio conquistado por um jornal brasileiro, O Globo, foi atribuído ao conjunto de capas do caderno especial sobre a Copa 2022.

O Prêmio de Excelência é uma das seis categorias de premiações da Society For News Design. “É o reconhecimento de um storytelling excelente e inovador. Os premiados nessa categoria são trabalhos que vão além da competência técnica e estética e superam os limites de originalidade e criatividade”, explicam os organizadores. A 44ª edição da competição da SND, que tem o nome oficial de Best of News Design Creative Competition, teve como jurados 17 jornalistas especializados em design de notícia de diferentes partes do mundo, reunidos na última semana, em Nova York. O EM também possui dezenas de prêmios em outra competição internacional, The European Newspaper Award.