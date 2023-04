Estado prorroga vacinação contra meningite até julho

Segundo a SES, a prorrogação do prazo se justifica "pela importância da ação e pela intensa procura pela vacina registrada nos últimos dias". De acordo com a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis, Marcela Ferraz, a secretaria já solicitou ao Ministério da Saúde o envio de novas doses da vacina Meningocócica C para o atendimento da demanda do estado.

“A previsão é de que 400 mil doses sejam entregues à SES até 2 de maio de 2023 (próxima terça-feira), quando serão conferidas e separadas antes do envio às unidades regionais de saúde do estado, de modo a dar andamento à estratégia de ampliação”, informou.

Leia também: Jovem em estado grave é transferido de hospital mineiro para São Paulo Para a manutenção da estratégia de ampliação, ressaltou a secretaria, é necessário que os municípios levantem a demanda e solicitem o imunizante à SES para assegurar a disponibilização da vacina para a população.

Capital

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que aplicou mais de 250 mil doses da vacina contra a meningite C desde o começo da campanha de ampliação temporária do público-alvo. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que recebeu o memorando da Secretaria de Estado de Saúde às 19h de quinta-feira. A pasta municipal da Saúde, por sua vez, reiterou que "segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, e aguarda o envio a Belo Horizonte de doses para definir a estratégia de nova convocação”. As vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde aos estados e destes aos municípios.

A vacina integra o Calendário Nacional de Vacinação no esquema primário de duas doses, aos 3 e 5 meses de vida, e uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade. Diante da baixa adesão à vacinação infantil nos últimos anos, a SES adotou a estratégia de ampliar o público e o período de vacinação contra a meningite C desde novembro de 2022, aproveitando estoques.

A primeira ampliação contemplou a imunização seletiva da população não vacinada de 16 a 30 anos de idade, dos trabalhadores de saúde não vacinados de 16 anos ou mais de idade, dos trabalhadores da educação do ensino superior e técnico com 16 anos ou mais, não vacinados e com avaliação do cartão de vacina e da população não vacinada, com avaliação do cartão de vacina, de estudantes universitários. Em março deste ano aconteceu a segunda ampliação, que incluiu todos os trabalhadores da educação. No fim de março, todas as pessoas não vacinadas com 16 anos ou mais foram autorizadas a se imunizar contra a meningite C. Desde o início da ampliação até o dia 26/4, foram aplicadas 1.144.154 doses da vacina em Minas.

