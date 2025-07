Estados Unidos bombardeiam instalações nucleares no Irã

Washington, EUA – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), anunciou na manhã deste sábado (21.jun.2025) que a Força Aérea norte-americana realizou ataques aéreos contra três instalações nucleares estratégicas do Irã. A ação marca a entrada formal dos Estados Unidos no conflito militar entre Israel e Irã, que se intensifica no Oriente Médio nas últimas semanas.

Segundo o presidente, os bombardeios atingiram os complexos nucleares iranianos localizados em Fordow, Natanz e Esfahan – regiões conhecidas por abrigarem parte significativa do programa nuclear do Irã.

Em publicação feita na plataforma Truth Social, Trump afirmou que as aeronaves norte-americanas já haviam deixado o espaço aéreo iraniano e estavam em segurança, retornando “para casa”. O presidente também fez questão de parabenizar os militares envolvidos na operação.

“Parabéns aos nossos grandes guerreiros. Nenhuma outra força militar teria conseguido fazer isso. Agora é o momento para a paz”, escreveu Trump.

A decisão de Trump ocorre em meio a uma escalada de tensão regional, após sucessivos ataques entre forças israelenses e iranianas nas últimas semanas. O governo iraniano ainda não se pronunciou oficialmente sobre os bombardeios até o fechamento desta matéria.

Repercussão internacional

O ataque norte-americano levanta preocupações sobre a possibilidade de um conflito de maiores proporções envolvendo outras potências globais. Analistas internacionais já preveem fortes reações de aliados do Irã, como Rússia e China.

Ainda neste sábado, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para discutir a situação no Oriente Médio.