Estagiário é suspeito de desvio de dinheiro da Justiça Federal

Uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (29/3), em Poços de Caldas, no Sul de Minas, cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desviar valores da Justiça Federal, em MG.

Conforme a PF, a Operação Fidúcia investiga um estagiário que estaria falsificando documentos para enviar dinheiro para a conta de uma pessoa externa ao funcionalismo público.

LEIA MAIS: Joias: MPF vai investigar Bolsonaro e Michelle por peculato

Estão sendo apurados os crimes de falsificação de documento público e peculato na modalidade apropriação”, complementou.

De acordo com a PF, mesmo que o indivíduo seja estagiário ou ocupe cargo temporário, deve responder pelos crimes praticados.

O crime de peculato tem a finalidade de punir funcionários públicos que, por causa do cargo, se apropriam de bens públicos ou os desviam para se beneficiarem ou para beneficiarem terceiros.

Como o vínculo do suspeito é de estágio, com caráter temporário, isso não o impede – conforme Lei 8.429/92, com alteração da ementa da Lei 14.230/21 – de ser investigado e punido caso sejam comprovados os crimes.

A Subseção Judiciária de Poços de Caldas disse que o estagiário atuava no Foro Federal. As penas, somadas, podem chegar a 18 anos de reclusão para ambos envolvidos. A PF não informou a quantia desviada pelos suspeitos.