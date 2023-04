Estátua de Buda de 5 metros chama atenção em Belo Horizonte

A estátua de um Buda chama a atenção de quem passa pelo Bairro Palmeiras, na Região Oeste de Belo Horizonte . A imagem surpreende não só pela beleza, mas pelo tamanho. O Buda tem 5 metros de altura.

A figura fica no Templo Budista Vajramushti Nichiren Karate-Do, instituição que recebe alunos para práticas de Karate-Do e para realizar a meditação budista. É a primeira escola budista de karatê em BH. As aulas são ministradas pelo professor e sacerdote budista Mattuzalem Lopes Cançado, que é Faixa Vermelho e Branco em Karate-Do.

De acordo com a presidente da associação, Teresa Resende Batista Livison, a estátua representa uma homenagem ao Buda e aos seus ensinamentos, e foi fruto de uma promessa de honrar a luta enfrentada para abrir a instituição. Nas palavras dela, "o Buda, para nós, representa a nossa vida, a nossa fé e a nossa religião".

Ela conta que o Buda é visto com carinho pelos vizinhos, que pedem para que Teresa deixe a imagem virada para as suas casas. Os alunos da escola também veem a imagem com afeição, realizando até mesmo um ritual de banho no Buda.

A imagem também é incluída em rituais de meditação, adoração, reuniões e entoação de cantos de sutra, que são orações feitas em japonês. No interior do templo, existem outras estátuas e um altar budista. A Associação Budista de Karate-Do é aberta para visitas do público.

Expediente

Endereço

Rua Guilhermino Estevão Nascimento, 29 – Palmeiras

Belo Horizonte – MG

30570-740

Contato

(31) 98214-2628

(31) 2551-7185

(31) 98319-6402

Horário de funcionamento

seg.:Fechado

ter.:18:00 - 22:00

qua.:Fechado

qui.:18:00 - 22:30

sex.:20:30 - 23:00

sáb.:19:00 - 22:30

dom.:Fechado