Estrada de Minas fica interditada por seis horas para retirada de rochas

A rodovia MGC-120 está interditada desde 12h desta segunda-feira (8), entre os km 146 e km 148, no trecho entre as cidades de Capelinha e Água Boa. A operação, que é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), tem previsão de término por volta das 18h de hoje.

O bloqueio temporário se dá para que algumas rochas localizadas sobre uma elevação às margens da rodovia possam ser retiradas. Os detritos vão ser recolhidos por oferecerem risco aos usuários da via em caso de se deslocarem para a pista.

Leia também: Dnit diz que MG é prioridade e triplica orçamento para estradas do estado Os motoristas que precisarem transitar pelo trecho durante o horário da interdição devem fazer um desvio. Partindo de Água Boa, o DER-MG recomenda que os veículos passem pela MGC-120 em direção a Santa Maria do Suaçuí e José Raydan.

No entroncamento com a LMG-736, os motoristas seguem no sentido São José do Jacuri e Coluna, acessam MG-117, continuam o trajeto passando por Santa Joana e Itamarandiba e utilizando a MG-214, é possível chegar a Capelinha. O trecho desvio aumenta o trajeto em aproximadamente 172 km e pode ser visto na foto abaixo.