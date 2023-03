Estudante de 14 anos, prodígio em vestibulares, inicia estágio em direito

Prodígio em vestibulares e concursos com 14 aprovações, o estudante Caio Temponi, de 14 anos, deu início ao estágio em direito após optar pelo curso na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde foi aprovado em 3º lugar pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu). A experiência prática começou na última segunda-feira (13/3) – mesmo dia no qual o adolescente entrou pela primeira vez na sala de aula de uma universidade.

Anteriormente, com uma rotina diária de estudos, que oscilava entre 10 e 12 horas, Caio também garantiu, em dezembro do ano passado, uma vaga no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em 14º lugar. Trata-se do vestibular mais difícil do Brasil.

Quando mais novo, aos 12 anos, o estudante emplacou o 1º lugar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) da Força Aérea Brasileira (FAB). Apenas em medicina, ele tem quatro aprovações: duas na Universidade de Fortaleza (Unifor) e duas no Centro Universitário de João Pessoa (Unipê). Confira lista completa no fim desta publicação. No entanto, o estudante optou pela UFJF . Ao Estado de Minas, ele conta que sua intenção é trabalhar por um país melhor.

“Escolhi o direito porque desde pequeno eu sonho em ser juiz federal”, conta Caio, acrescentando que o interesse pela área surgiu ao acompanhar os desdobramentos da operação Lava-Jato. Dando o tom do juiz que pretende ser, o jovem estudante diz: “Fazer as escolhas certas, tomando as decisões corretas e poder contribuir um pouco para o Brasil”.

Quatro propostas de estágio

Para além do curso, ele se diz animado com a oportunidade profissional. “Esse início de estágio está sendo bem bacana pra mim. É uma experiência nova”, comenta. Vale dizer que, em um primeiro momento, Caio irá frequentar o escritório Pacheco & Reis Advogados na segunda e sexta-feira, das 13h às 17h, até que ele já esteja mais adaptado com a grade de horários na universidade e possa comparecer também na terça, quarta e quinta-feira.

A mãe de Caio, a dona de casa Laurismara Temponi, de 41 anos, conta que o filho recebeu ao todo quatro propostas de escritórios de advocacia. “Visitamos todos, e o Caio acabou fazendo a escolha dele por ter gostado da equipe e do ambiente. Foi uma grande surpresa, pois dificilmente alguém consegue um estágio no primeiro período”, diz orgulhosa. A família é de Três Rios (RJ).

No primeiro dia de estágio, Caio recebeu uma “aula” prática no escritório sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme explica o advogado Emmanuel Pacheco, sócio e cofundador da empresa de advocacia.

“O Estado é o responsável pela resolução dos conflitos entre os particulares. Essa é a forma de resolver os problemas entre as partes em uma sociedade democrática: judicializando e levando para o Estado, onde o juiz dará uma sentença”, explica. Também conhecido como princípio do acesso à Justiça, o princípio da inafastabilidade da jurisdição tem previsão no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Caio Temponi e suas 14 aprovações

Concursos:

1º lugar no Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF)

1º lugar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) da Força Aérea Brasileira (FAB)

Aprovado na Academia da Força Aérea (AFA)

Vestibulares: