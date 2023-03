Estudante de escola pública conquista primeiro lugar em medicina na UFSJ

Nessa segunda-feira (20/3) a estudante que conquistou o primeiro lugar no curso de Medicina da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), deu início aos estudos no campus da universidade na cidade de Divinópolis.

Momento merecido para Tércia Oliveira Sampaio, 18 anos, aluna de escola pública que dedicava 10h por dia aos estudos em busca do objetivo de passar em Medicina.

Pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, a estudante alcançou 798,63 pontos de média geral. Tércia foi aprovada no curso mais concorrido entre todas as federais do Brasil.

Tércia mora no município de Morro da Garça, na Região Central de Minas. Ela é filha da dona de casa Maria Márcia Paula de Oliveira e do produtor rural Norberto Sampaio. O segredo do sucesso é definido por ela como um conjunto.

"O apoio não só dos meus pais, mas também de todos ao meu redor, e a disciplina, que é a chave para te fazer alcançar qualquer lugar que você almeje".

Ela estudava em casa sozinha. "No primeiro ano eu usava o plano de estudos do cursinho online que eu fazia, no segundo ano montei meu próprio cronograma, dando prioridade para as matérias que eu tinha mais dificuldade”, revela.

Nem tudo são flores. Em alguns momentos do caminho a universitária pensou que poderia não conseguir. "Praticamente todos os dias o sistema tende a nos deixar muito desacreditados, mas o importante é passar por cima disso e tentar de novo", afirmou.

O orgulho também estava estampado pela primeira professora, Maria Helena Castro.

"Eu dei aula para ela na Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição. Tércia sempre foi muito focada, prestava atenção em tudo, gostava de se sentar na frente, e realizava tudo com perfeição. Às vezes dizia que queria ser bailarina, outras veterinária, mas me lembro que na primeira reunião de pais a mãe comentou comigo que "Tércia queria saber dela porque não tinha aula no domingo".

Dos tempos da escola aos estudos na universidade, a caloura explica a escolha do curso. "Escolher a medicina foi algo natural, sou apaixonada por biologia e pelo corpo humano, então meu coração acabou escolhendo medicina, até porque a possibilidade de poder usar esses conhecimentos que eu tinha interesse para salvar vidas era uma possibilidade que me deixava muito feliz".

Ser pioneira parece ser o destino da Tércia, primeira colocada na universidade e a primeira morrense, cidadã de Morro da Garça a cursar Medicina em uma universidade federal.