Estudantes de Contagem ficam descalços para arrecadar doações

Alunos do Colégio Santo Agostinho da unidade Contagem, na Grande BH, realizam, nesta quarta-feira (12/4), a 11ª edição do "Dia sem sapatos", uma iniciativa com intenção de recolher doação de roupas, alimentos não-perecíveis e materiais para a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte e comunidades em vulnerabilidade social.

Os professores e colaboradores do colégio também se juntaram para arrecadar doações de tênis, chinelos, sandálias, roupas, cobertores, brinquedos e alimentos não-perecíveis. Os donativos podem ser depositados nos pontos de coleta montados nas portarias do colégio, que fica na Rua Marte, 435, Bairro Jardim Riacho das Pedras Contagem, até as 17h40 de hoje.

Em 2022, o "Um Dia Sem Sapatos" arrecadou 1,2 tonelada de donativos. "Os pés descalços são um símbolo, um ponto de partida para a reflexão: por que temos tanto e outros não têm o mínimo para viver? É um dia de aula de compaixão, de doação e solidariedade", disse Aparecida Debona Altoé, gestora pedagógica da Unidade de Contagem.

Outra ação está marcada para dia 26 de abril, na unidade Nova Lima, localizada na Rua das Cores, 355, Bairro Vale dos Cristais. O ponto de coleta estará localizado próximo às portarias P1 e P2.

Todas as doações serão encaminhadas para comunidades atendidas pelos freis agostinianos e para a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte.