‘ET de Varginha’ pode virar patrimônio cultural imaterial da região

A Prefeitura de Varginha, cidade localizada em Minas Gerais, estuda tombar o caso do famoso “ET de Varginha” como Patrimônio Cultural Imaterial local. A "lenda" teve início no ano de 1996, quando moradores da cidade relataram ter avistado Objetos Voadores Não Identificados ( OVNIs) e possíveis seres extraterrestres misteriosos.

Varginha abraçou a identidade e após o episódio, ufológicos começaram diversos estudos na cidade que hoje tem diversos bens arquitetônicos e mobiliários urbanos que fazem alusão direta à representação de discos voadores e ETs.

Tamanha força dos “causos”, Varginha ficou mundialmente conhecida como “cidade do ET”. Em março, o Conselho do Patrimônio Cultural da cidade acolheu pedidos dos moradores, que solicitaram que uma pesquisa alimente o dossiê de registro municipal com informações referentes à aparição do suposto extraterrestre.

O registro do ocorrido como Patrimônio Imaterial vai possibilitar ações de salvaguarda com foco na educação patrimonial direcionada para estudos da astronomia, conhecimentos espaciais e da ufologia. “O caso do ET tornou nossa cidade mundialmente conhecida. Hoje recebemos a visita de turistas de toda parte, estudiosos do caso propagam o incidente de Varginha e cabe a nós, gestores públicos, zelar por este visitante ilustre que escolheu nossa cidade para se aportar”, disse o prefeito Vérdi Melo.