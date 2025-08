EUA: Moraes é o primeiro brasileiro penalizado pela Lei Magnitsky

Sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou-se o primeiro brasileiro a ser alvo de sanções aplicadas pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky Global de Responsabilidade pelos Direitos Humanos. A decisão, assinada pelo ex-presidente Donald Trump, foi publicada nesta quarta-feira (30) no site oficial do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro norte-americano.

A Lei Magnitsky, em vigor desde 2016 e expandida em 2017, permite que o governo dos EUA imponha sanções a indivíduos estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos, independentemente de sua nacionalidade ou local de atuação. Desde então, mais de 670 sanções foram aplicadas globalmente, sendo 356 durante o mandato de Trump (2017-2021) e 316 durante o governo Biden.

O advogado Bruno Perez França, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da Associação Brasileira de Advogados (ABA-RJ), analisou a crescente aplicação da lei, destacando que em 2024 já foram registradas 48 novas sanções, inclusive contra entidades ligadas ao comércio de petróleo com o Irã.

No caso de Moraes, os EUA alegam que o ministro teria atuado para restringir a liberdade de expressão, promover censura e suprimir críticas, afetando inclusive cidadãos e empresas americanas.

Sanções e impactos

As sanções impostas ao ministro envolvem medidas como:

Bloqueio de bens nos EUA ou sob controle de cidadãos norte-americanos;

Proibição de entrada nos Estados Unidos;

Restrições a transações financeiras, com impedimento de negociações com empresas e instituições financeiras americanas;

Sanções a terceiros que mantiverem negócios com ele.

O advogado Bruno França explica que as medidas podem atingir até o uso de serviços digitais ligados a empresas americanas, como Gmail, Google Drive, YouTube e Google Pay. “O alcance é amplo e pode afetar até comunicações eletrônicas e transações do dia a dia”, alertou.

Política externa e soberania

Apesar do caráter rigoroso das sanções, França ressalta que a medida tem natureza estritamente política e externa, não afetando diretamente a função de Alexandre de Moraes como ministro do STF nem os processos sob sua relatoria, como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A soberania e a independência nacional são fundamentos da Constituição brasileira. O Judiciário tem autoridade suprema no país, e a nomeação ou permanência de um ministro não pode ser influenciada por medidas estrangeiras”, destacou.

Ele ainda observa que sanções estrangeiras não possuem validade legal no Brasil, e que o Supremo já se posicionou reafirmando a autonomia de suas decisões.

“A Corte entende que o Ministro está apenas cumprindo suas funções constitucionais, com base em decisões colegiadas. Acatar uma sanção externa seria abrir mão da soberania nacional”, concluiu França.

Contexto internacional



A aplicação da Lei Magnitsky contra figuras públicas vem sendo uma ferramenta crescente na diplomacia norte-americana, e segundo especialistas, é frequentemente usada como forma de pressão geopolítica e demonstração de valores democráticos e de direitos humanos.

No entanto, segundo França, ao atingir um ministro da Suprema Corte brasileira, o gesto também pode ser interpretado como uma tentativa de interferência em assuntos internos do Brasil, o que já provocou reações dentro do governo e do STF.