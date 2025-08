O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), ligado ao Departamento do Tesouro dos EUA, impôs sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A decisão foi anunciada às vésperas do início de uma série de tarifas contra produtos brasileiros, intensificando a tensão entre os dois países.

Segundo o governo norte-americano, Moraes teria violado a liberdade de expressão e autorizado prisões arbitrárias, citando o julgamento da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 e decisões contra empresas de mídia social dos EUA. “O Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam as liberdades de nossos cidadãos”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

A sanção se baseia na Lei Magnitsky, utilizada para punir agentes estrangeiros acusados de violar direitos humanos. Com isso, qualquer bem ou empresa nos EUA ligada ao ministro – com 50% ou mais de participação – será bloqueada.

As medidas foram bem recebidas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é investigado por tentar anular o resultado da eleição de 2022. A acusação é de que ele pressionou militares para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre os episódios citados pelo OFAC estão as decisões de Moraes contra plataformas como Rumble e X (ex-Twitter), suspensas por descumprirem exigências legais brasileiras, como a ausência de representação no país.

Especialistas ouvidos pela Agência Brasil apontam que a acusação reflete a estratégia da extrema-direita de distorcer os processos judiciais brasileiros para sustentar uma narrativa de censura. “Trata-se de deslegitimar a Justiça brasileira usando informações superficiais”, disse Pedro Kelson, do Washington Brazil Office.

Juristas destacam que a liberdade de expressão no Brasil tem limites definidos pela Constituição. “Não existe liberdade de expressão absoluta em nenhuma democracia”, afirmou Flávia Santiago, professora da UPE. Já o pesquisador Fábio de Sá e Silva lembrou que o Judiciário pode suspender conteúdos que incentivem crimes, como golpes de Estado ou pedofilia.

A medida norte-americana gerou forte repercussão no meio jurídico e político brasileiro, em meio ao aumento de tensões diplomáticas entre os países.