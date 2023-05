Evento com 11 mil motos é cancelado em Passos por falta de apoio

Por falta de apoio da Prefeitura Municipal de Passos, no interior de Minas Gerais, a cidade não terá a sua 14ª edição do “Passos Motorcycles", evento que reúne 11 mil motociclistas do Brasil e do mundo. A confirmação foi feita nessa segunda-feira (22/5) pelo presidente do Moto Clube Esquadrão MG, Omitar “Ganso” e pelo diretor e sócio fundador do clube, Francisco Baltazar, o “Chiquinho”. O assunto ganhou ampla discussão na Câmara dos Vereadores.

Hotéis e empresários do setor imobiliário terão que devolver dinheiro das reservas que já foram contratadas. O prejuízo estimado principalmente para bares, hotéis, restaurantes e setor imobiliário é de cerca de R$ 20 milhões. Fora o movimento em padarias, farmácias, postos de combustíveis, toda uma cadeia que gera empregos diretos e indiretos.

Um dos participantes, Eduardo Luis Bordini, está com 21 apartamentos pagos no Minas Palace. “Fica chato o hotel devolver dinheiro”, diz. Todos ano ele traz 100 pessoas para prestigiar o evento de Ribeirão Preto e faz um apelo para que a prefeitura não deixe de colaborar. No Class Hotel Passos, todos os 85 quartos estavam reservados e agora é hora de rever como se dará a devolução com o financeiro.

De acordo com Ganso, não há mais tempo de organizar o evento, previsto para ser realizado de 14 a 20 de agosto. Ele viu a manifestação de desinteresse da Prefeitura de Passos como uma infeliz surpresa.

“Ficamos surpresos ao receber um ofício da prefeitura que diz que o evento não vislumbra interesse público recíproco direto, como fomento do turismo, economia cultura . Sinceramente acreditamos que alguma coisa dentro da prefeitura desviou-se para enviarem essa correspondência para nós. Não tem cabimento, dada a história do evento, as entidades beneficiadas, o dinheiro que circula na cidade e motociclistas do Brasil inteiro e de fora do país que vêm se divertir e gastar”, afirmou. “Esse ano não teremos o Passos Motorcycles, está decidido”, disse o presidente do Moto Clube Esquadrão MG.

Segundo ele, o evento movimenta a cidade como um todo, todos os setores são afetados de forma positiva com a realização do "Passos Motorcycles". Chiquinho ainda lembrou do tamanho do evento e da repercussão com o nome da cidade. “Hoje somos menores apenas que os eventos de Brasília e Barretos e, mesmo assim, devemos frisar que não somos o maior do Brasil pela falta de espaço, o nosso Parque de Eventos é muito bem estruturado, diga-se de passagem, mas não permite que recebamos mais do que as cerca de 11 mil motos durante os dias”.

Perguntados sobre o fato de que um evento que cobra bilheteria não deveria ter um aporte do poder público, os dois foram unânimes em lembrar que o custo total gira em torno de R$ 1,8 milhão, recurso que retorna para a cidade porque tudo é contratado de fornecedores da cidade, como a mão de obra, estrutura, publicidade , hotéis esgotados, pessoas que se retiram de casa para alugá-las, empregos temporários.

Eles lembram que o evento ainda realiza um trabalho social com a arrecadação de alimentos que são destinados para entidades da cidade de Passos.