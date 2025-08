Ladrão foi identificado como ex-funcionário da loja em Uberlândia — Foto: Arquivo pessoal/Reprodução

Um homem de 33 anos foi preso na noite da última segunda-feira (28), após roubar uma loja de roupas femininas no Bairro Presidente Roosevelt, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito, que já trabalhou como motoboy no local por cerca de cinco meses, entrou armado no estabelecimento por volta das 18h, rendeu uma funcionária e levou dinheiro e mercadorias.

Câmeras de segurança registraram o momento da ação. Nas imagens, é possível ver o homem vestido de preto e usando capacete, o que dificultava a identificação. Após ameaçar a vendedora, ele fugiu de motocicleta.

A dona da loja reconheceu o autor como ex-funcionário, o que ajudou a polícia na identificação. Com base nas informações, militares foram até um endereço no Bairro Bom Jesus, onde localizaram a motocicleta usada no crime, a arma, parte do dinheiro roubado, roupas levadas e ainda outra moto com indícios de adulteração. O suspeito confessou o crime e foi levado para a delegacia de plantão. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado.

Durante o cerco ao imóvel, vizinhos se assustaram com a presença da polícia. Um jovem de 27 anos e uma adolescente de 17 anos, moradores do mesmo prédio, também foram detidos por tráfico de drogas. Os policiais flagraram o momento em que o casal tentava jogar entorpecentes pela janela do segundo andar. No telhado, foram encontrados tabletes de maconha, porções de crack e cocaína, além de balança de precisão e materiais para embalagem.

Todo o trio — o autor do roubo, o jovem e a adolescente — foi encaminhado à delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.