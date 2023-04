Ex-policiais são suspeitos de liberar veículos apreendidos irregularmente

Por intermédio da 1ª Promotoria Públca da Comarca de Cássia, no interior de Minas Gerais, o Ministéro Público Estadual (MPE) denunciou um policial civil, um ex-policial militar e um administrador do pátio credenciado do Detran, por suspeita de liberação irregular de veículos apreendidos no município.

Os três foram denunciados por corrupção passiva e usurpação de função pública. Eles são suspeitos de receber vantagem indevida para liberar veículos apreendidos, função que caberia somente ao delegado de polícia ou ao juiz da comarca.

O MPE destacou que foram liberados veículos aprendidos em abordagens policiais ou envolvidos em acidentes de trânsito, por motivos como condutor inabilitado, ausência ou utilização de placa de outro veículo, chassi raspado, débitos em multas ou impostos

No último dia 28 de março, a Justiça deferiu o pedido de afastamento das funções do policial civil. Ele teve a carteira funcional, a arma de fogo e bens da Polícia Civil que estavam em seu poder recolhidos.

A Justiça também deferiu mandados de busca e apreensão na casa do policial civil e na Delegacia de Polícia da cidade. Os mandados foram cumpridos com o apoio da Corregedoria de Polícia Civil de Poços de Caldas. Foram apreendidos computador, celulares, pen-drives e cerca de R$ 34 mil em dinheiro.