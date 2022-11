Ex-prefeito de Uberaba é nomeado na equipe de transição do governo Lula

Anderson Adauto e Lula — Foto: Reprodução/Instagram

O ex-prefeito de Uberaba, Anderson Adauto, foi nomeado nesta quarta-feira (16) pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) para compor a equipe responsável pela transição do governo Jair Bolsonaro (PL) para o governo Lula (PT).

Anderson, de 65 anos, vai integrar o Grupo de Trabalho de Minas e Energia, que também contará com David Barcelar, Fernando Ferro, Giles Azevedo, Guto Quintela, Ícaro Chaves, Jean Paul Prates, Magda Chambriend, Maurício Tolmasquin, Nelson Hubner, Robson Sebastian Formica, William Nozak.

Natural de Sacramento, o político foi ministro dos Transportes de 2003 a 2004, durante o primeiro mandato de Lula como presidente. Também foi prefeito de Uberaba por dois mandatos, de 2005 a 2012, e deputado estadual em Minas Gerais por 16 anos, de 1987 a 2003.

Na última segunda-feira (14), Alckmin há havia nomeado para a equipe de transição o uberabense Maurício Muniz Barreto de Carvalho, ex-ministro da Secretaria de Portos no governo Dilma e ex-secretário do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Carvalho, de 64 anos, integra o Grupo de Trabalho de Infraestrutura, que também é formado por Alexandre Silveira, Fernandha Batista, Gabriel Galipolo, Marcos Cavalcanti, Miriam Belchior, Paulo Pimenta e Vinicius Marques.