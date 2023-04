Ex-vice-prefeito é preso por exploração sexual de adolescentes em Minas

Um ex-vice-prefeito de Jacinto, na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, foi preso suspeito de participar de um grupo que explora sexualmente crianças e adolescentes. No mês passado, dois vereadores da cidade também foram detidos por participarem do esquema criminoso. Os nomes dos evolvidos não foram divulgados.

O grupo seria responsável por extorquir e explorar sexualmente menores de idade que moram na região. Os suspeitos são investigados por extorsão, exploração sexual, corrupção de menores e pedofilia em redes sociais.

“Um dos vereadores teria coagido uma adolescente de 15 anos a gravar uma vídeochamada com conteúdo sexual com seu adversário político, também vereador do município. A partir daí, o primeiro começou a extorquir o adversário e publicou o vídeo em diversas redes sociais. Tais fatos foram motivados pela disputa de votos na última eleição para presidente da Câmara de Vereadores de Jacinto”, detalha o delegado Diogo Quaresma.

Além disso, as investigações apontaram que outro homem, sem participação no meio político, mas com registros policiais por tráfico de drogas , teria explorado sexualmente a jovem.