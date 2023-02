Exemplo para Rio e SP, carnaval de BH é tema de podcast do Portal Uai

No “Pod ou não pode?”, apresentado por Ricardo Carlini, ainda é carnaval, e o jornalista recebe no podcast o presidente da Belotur, Gilberto Castro, para detalhar como foi a folia na capital mineira. A conversa acontece nesta quarta-feira (1º/3), às 15h30, ao vivo no canal do Portal Uai.

Também participa do debate um oficial da Polícia Militar de Minas Gerais que vai explicar por que o carnaval de Belo Horizonte em 2023 foi considerado um dos mais seguros do Brasil, quais foram os trabalhos realizados durante a festa e os números recordes alcançados pela edição.