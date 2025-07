Expocap 2025 – 1ª noite contou com Bonde de Forró

Capinópolis, MG – A Exposição Agropecuária de Capinópolis (Expocap) 2025 teve início na noite da última quarta-feira (18), no Parque de Exposições João de Freitas Barbosa. O evento, que é um dos mais tradicionais do Pontal do Triângulo Mineiro, atraiu grande público já na abertura oficial da temporada de shows.

A primeira atração musical foi a banda Bonde do Forró, que levou ao palco seus principais sucessos e fez o público cantar e dançar ao som do forró estilizado. A vocalista e compositora Juliana Bonde, conhecida por sua presença marcante e pelo carisma com os fãs, protagonizou um dos momentos mais comentados da noite.

Antes da apresentação, Juliana concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista Paulo Braga, do portal Tudo Em Dia, e surpreendeu ao fazer uma declaração inusitada sobre um dos grandes sucessos da banda.

“Tenho vergonha dessa música”, disse a cantora, sem citar qual canção se referia, mas deixando os fãs curiosos. A fala gerou repercussão nas redes sociais logo após a publicação da entrevista.

A banda seguiu com o show, levando ao público uma mistura de hits antigos e canções mais recentes.