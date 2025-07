Expocap 2025 chegou ao fim com sucesso de público e programação diversificada

Capinópolis, MG – A 30ª edição da Exposição Agropecuária de Capinópolis, a tradicional Expocap, chegou ao fim neste domingo (22) deixando um saldo positivo. Foram cinco dias de festa, negócios e entretenimento que movimentaram a economia local e regional.

O Parque de Exposições João de Freitas Barbosa, que nunca esteve tão organizado, recebeu um grande público em todas as noites do evento, com destaque para os shows musicais que reuniram milhares de pessoas. A programação contou com apresentações de artistas como Bonde do Forró, Guilherme & Santiago, Us Agroboy e Fred & Fabrício, além de Gian & Giovani, que encerraram a programação artística com um show emocionante e nostálgico.

Além da música, a Expocap 2025 também teve rodeios, parque de diversões, praça de alimentação e espaço de negócios, com expositores de diversos segmentos da agropecuária e do comércio.

A arena de rodeio foi o palco do encerramento da festa, com um discurso emocionado do prefeito Luciano Belchior.

“Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ele me capacita todos os dias para administrar Capinópolis para vocês”, disse.

A dupla Gian e Giovani recebeu de forma simpática a reportagem do Tudo Em Dia no camarim. Em bate papo descontraído, a dupla falou da carreira e da felicidade de reencontrar o público em Capinópolis após tantos anos.

A segurança foi um dos pontos fortes da festa, com apoio das polícias Militar e Civil, além da equipe de segurança privada. Não foram registrados incidentes graves durante os cinco dias de evento.

A Expocap 2025 reforça seu papel como um dos maiores eventos agropecuários e culturais do Pontal do Triângulo Mineiro, e já deixa grande expectativa para a edição de 2026.