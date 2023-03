Facção criminosa nacional é alvo da polícia em Ituiutaba e Uberlândia

Celulares, máquinas de cartão e outros objetos foram apreendidos em Ituiutaba na Operação ‘Escobar’ — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Nesta quinta-feira (23.mar.23), a Polícia Civil realizou o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Uberlândia e Ituiutaba, como parte da Operação “Escobar”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP-AL).

A operação tem como alvo uma organização criminosa com atuação nacional, investigada por tráfico de drogas, e está sendo executada em outros estados brasileiros, como Minas Gerais, São Paulo e Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, durante uma operação em Ituiutaba, foram apreendidos diversos itens usados para aplicar golpes, incluindo máquinas de cartão, documentos, cheques e celulares.

Já em Uberlândia, não foram encontrados materiais ilícitos.

A operação, chamada de ‘Escobar’, visava cumprir 36 mandados de prisão e busca e apreensão em quatro estados diferentes contra suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas.

Sete pessoas foram presas.

Operação policial cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Paraíba — Foto: Ascom/SSP

Movimentação milionária

Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 7,5 milhões em quatro anos, principalmente por meio da comercialização ilícita de cocaína.

A lavagem de dinheiro era praticada por meio de atividades pecuaristas e uso de “laranjas”.

Quatro pessoas foram presas em Maceió e uma em Boca da Mata, ambas cidades de Alagoas. Em São Paulo, uma pessoa foi presa e em Minas Gerais uma mulher foi presa em flagrante com documentos falsos.

A operação resultou em oito mandados de prisão e 28 de busca e apreensão expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

As investigações também mostraram que os fornecedores das drogas estavam em São Paulo e Minas Gerais, e enviavam os entorpecentes para serem distribuídos em Alagoas e para a cidade de Caaporã, na Paraíba.

De acordo com informações da polícia, em 2014, durante uma operação do Ministério Público do Estado, o principal líder da organização criminosa em Alagoas foi preso com um veículo de luxo, uma arma de fogo e 130 kg de maconha.

Nome da operação

A operação foi nomeada de Escobar, devido ao alto valor movimentado pela organização criminosa e à cocaína ser o principal produto comercializado de forma ilícita, fazendo referência ao famoso narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, que fundou o Cartel de Medellín e distribuía cocaína para diversos países.

Serão cumpridos sete mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Maceió, Boca da Mata, Ibateguara, Satuba, Rio Largo e Palmeira dos Índios, em Alagoas. Além disso, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão e um de prisão em São Paulo.