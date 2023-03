Família de porcos é flagrada em via do aeroporto da Pampulha, em BH

Uma família de porcos foi vista atravessando a rodovia na Rua dos Hangares, que fica no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte . Quem filmou a situação inusitada, na segunda-feira passada (6/3) foi o motorista de aplicativo Alexandro Monteiro, de 44 anos, que estava fazendo uma corrida no local.

De acordo com Alexandro, a presença de animais na pista é comum. Além de porcos, ele conta que já viu capivaras e cabritos. Os bichos não são o único problema na pista: a falta de sinalização, a iluminação precária e a presença de buracos no asfalto também tornam a via mais perigosa.

Apesar de os porcos estarem nas vias internas do aeroporto, o motorista suspeita de que eles sejam dos moradores que vivem próximos à rodovia. Ele ressalta que a situação reflete a negligência do aeroporto. "Eu presumo que esses porquinhos sejam de algum morador, mas vejo também o descaso do aeroporto", disse Alexandro.

Em nota, o Aeroporto da Pampulha afirmou que a família de porcos filmada pelo motorista de aplicativo não estava na pista do aeroporto e nem na área operacional. O local é dentro do sítio aeroportuário. "O aeroporto segue irrestritamente todas as normas de segurança determinadas pelos órgãos competentes. Como forma preventiva e de monitoramento, são realizados sistematicamente reparos nas cercas e muros. Além disso, ações de inspeção de fauna são feitas diariamente, para evitar invasões de animais na pista", diz a nota.