Família morre em trágico acidente de trânsito em Tupaciguara

Acidente de carro deixa cinco mortos em Tupaciguara; três ficaram decapitados





Uma família morreu após o carro em que estavam ser atingido por uma prancha de reboque na MGC-452, em Tupaciguara, Triângulo Mineiro, na tarde de quarta-feira (19). Eles viajavam para Uberlândia para um tratamento dentário. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, houve uma batida lateral com uma caminhonete, o reboque se desprendeu e atravessou o carro.

Nenhum ocupante sobreviveu; três foram decapitados.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista da caminhonete relatou que o carro da família seguia no sentido contrário da via, quando houve uma batida lateral.

Com o impacto, o reboque que estava acoplado na caminhonete se desprendeu e atravessou o carro das vítimas. A versão foi a mesma relatada pelo passageiro da caminhonete.

Vítimas:

As vítimas eram Cesar Augusto Lopes Silva, 25 anos (motorista), Ana Paula Lopes de Oliveira, 41 anos (mãe de Cesar), Maria Eduarda Silva Marques, 22 anos (companheira de Cesar), Eduardo Augusto Marques Lopes, quase 2 anos (filho do casal), e Juliano Cesar Lopes da Silva, 10 anos (irmão de Cesar).

Da esquerda para a direita: Ana Paula Lopes, Cesar Augusto, Maria Eduarda Marques, Juliano Lopes e Eduardo Augusto — Foto: Redes sociais/Reprodução





Eles são velados desde a madrugada desta quinta (20) em Tupaciguara, com sepultamento na manhã de hoje (20).

O motorista da caminhonete, 42 anos, tentou socorrer as vítimas, mas deixou o local por medo de represálias. Ele se apresentou à polícia, fez teste do etilômetro (sem álcool) e foi liberado. A suspeita é de falha na estrutura do reboque, que foi apreendido para perícia. O Tudo Em Dia aguarda informações da Polícia Civil sobre a investigação.