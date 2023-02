Família procura advogado desaparecido em Nova Lima

Familiares procuram o advogado Renan Alves da Silva, de 34 anos, desaparecido em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte , na manhã dessa segunda-feira (27/2).

Renan foi visto pela última vez na porta do prédio onde a namorada mora, no Vila da Serra. As imagens de uma câmera de segurança filmaram o homem passando em frente ao edifício às 10h18. Ele usava camisa branca, calça jeans azul clara, boné escuro e mochila preta.

Rayane Santos Alves da Silva, irmã de Renan, disse que o advogado vinha lutando contra uma depressão e chegou a deixar uma carta de despedida. “Ele estava muito depressivo , era muita cobrança. De domingo para segunda, ele tinha ido para a casa da namorada, de manhã eles acordaram, tomaram café, e quando ela chegou em casa para almoçar com ele, tinha uma carta”.

De acordo com Rayane, na carta, ele dizia amar a família e a namorada e que Deus iria perdoá-lo e teria misericórdia da vida dele.

Familiares já fizeram o Boletim de Ocorrência do desaparecimento de Renan. Quem tiver informações sobre o paradeiro do advogado pode entrar em contato com Rayane, pelo telefone (31) 9 9159-6912 ou com a Polícia Civil no 0800 282 8197.