Família procura cãozinho que fugiu de casa no bairro Caiçara

Uma família procura pelo cachorrinho Fluffy, um shih-tzu de 9 anos, que fugiu de casa na tarde de domingo (11/6), no bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a estudante de direito Lais Brandão, Fluffy e Duque, o outro cachorro da casa, fugiram quando a família lavava o carro na rua.

“A casa tem um barracão, com uma entrada independente. Mas como não tem ninguém morando lá, a porta que dá da casa principal para o corredor do barracão ficou aberta. E a porta do barracão que dá para a rua ficou aberta também”.

Logo que perceberam a ausência dos bichinhos, Lais e o noivo, Fabricio Martins, começaram a procurar pelo bairro.

Duque foi encontrado a cerca de cinco quarteirões da casa da família, mas Fluffy segue desaparecido.

“Não sabemos se ele está na rua ou alguém encontrou e pegou. Rodamos o bairro inteiro e fomos em bairros vizinhos também. Até agora, nada dele”.

A família está oferecendo recompensa para quem encontrar e devolver o cachorro. Quem encontrar o Fluffy deve entrar em contato pelos números (31) 994498701 ou 34644184.