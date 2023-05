Familiares e amigos falam do ‘acolhimento’ de Nelsa Trombino

Guerreira, forte e acolhedora. É assim que familiares e amigos definem Nelsa Trombino, um dos grandes símbolos da gastronomia mineira, que morreu aos 84 anos na madrugada dessa terça-feira (30/5). A fundadora do Xapuri, tradicional restaurante de Belo Horizonte, deixa um legado na cozinha e no coração dos mineiros.

A culinarista estava internada no Hospital Madre Tereza, na Região Oeste de Belo Horizonte. O velório será realizado no Cerimonial Raja, no bairro Estoril, ainda nesta quarta-feira (31/5), às 16h.

Fernanda, filha de Dona Nelsa, não conteve as lágrimas ao falar da mãe: "Eu sei que ela foi em paz. Deixou um legado lindo. Além de tudo que ela representou para perpetuar a força da culinária mineira, o mais importante foi ela servir com tanto amor", disse em conversa com a reportagem do Estado de Minas.

Ela lembra o acolhimento de Nelsa aos clientes, que sempre cozinhou no fogão a lenha de frente para os fregueses e fazia questão de atender a todos os caprichos. "Ela recebia as pessoas com esse servir de mãe. Se alguém pedisse para mudar algo, fazer um pedido especial, ela fazia. E era com todo mundo que vinha aqui", conta.

De acordo com ela, a beleza da mãe chamava atenção e ela era vaidosa. "Ao mesmo tempo que ela tinha esse coração de mãe, recebia todo mundo, ela também gostava dos holofotes. Foi rainha da primavera, do carnaval. Ela era de parar o trânsito", destaca Fernanda.

Vizinha de Nelsa desde que a cozinheira se mudou para Belo Horizonte, Helen Aguiar, de 62 anos, fala com saudade da parceria com a amiga. "Quando fiquei grávida do meu filho, ela sabia que eu estava com desejo de alguma comida e mandava lá para casa", contou. Para ela, muito além de amigos, Nelsa deixa admiradores. "É uma guerreira. Ela deu vida ao bairro", disse.

O filho de Helen, Luiz Mário Júnior, de 23, também diz ter boas lembranças de Dona Nelsa. "Ela sempre perguntava por mim, pelos meus irmãos. Era sempre muito carinhosa. Ela praticamente construiu esse bairro", disse.

Legado para gastronomia mineira

A cozinheira fez história na gastronomia mineira. Paulista filha de imigrantes italianos, a filha caçula foi criada tendo a cozinha como espaço predileto. Ao se casar e mudar-se para Minas Gerais, aprimorou suas técnicas culinárias em cidades do interior, quando morou em fazenda. Anos mais tarde, veio para Belo Horizonte, onde abriu, em 1987, o restaurante Xapuri, atualmente comandado por Flávio Trombino, seu filho.

As mãos de Dona Nelsa também foram responsáveis por preservar e enaltecer a tradição da culinária mineira. A liberação do uso do tacho de cobre na feitura de doces foi uma de suas batalhas vencidas. Parte da visibilidade que a gastronomia mineira ganhou no cenário nacional merece ser creditada também a ela.

A vida da cozinheira foi contada no documentário 'A dona do tacho', filme de Marcelo Wanderley (direção) e Rafael Rocha (roteiro).