Famílias de baixa renda têm troca gratuita de antenas parabólicas em Minas

Famílias de baixa renda de mais 18 cidades de Minas Gerais já podem fazer o agendamento para receber, de graça, o kit com a nova parabólica digital, em substituição ao equipamento convencional. O serviço gratuito é destinado a pessoas contempladas pelos programas sociais, e inscritas no Cadastro Único (Cad-Único) do Governo Federal, que têm a parabólica tradicional instalada e funcionando em casa.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (1/3) pela Siga Antenado, entidade responsável por fazer a “migração” para a população de menor poder aquisitivo. Segundo a diretora de Comunicação da instituição, Patrícia Abreu, 88 mil famílias serão beneficiadas nos 18 municípios listados nesta nova etapa, classificada como fase 3.

O programa já está em andamento em outras 64 cidades do estado, onde são atendidos 121,8 mil domicílios. Com isso, serão alcançadas 209,8 mil instalações em 82 municípios mineiros.

A Siga Antenado é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A entidade apoia as famílias de baixa renda na migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Conforme a Anatel, a substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV.

Outro aspecto é que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada na cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

No anúncio desta quarta-feira, a troca gratuita das antenas para as famílias incluídas Cad-Único do Governo Federal foi anunciada também para outras regiões do país, abrangendo, ao todo, 439 cidades, com o total de 1,5 milhão de instalações alcançadas.

Cidades mineiras beneficiadas De acordo com os números divulgados pela Siga Antenado, Montes Claros (414,3 mil habitantes), no Norte de Minas, é a cidade do estado com maior número de domicílios beneficiados (24,6 mil) na terceira fase do programa de troca gratuita de antenas parabólicas. Em seguida vêm Ipatinga (Vale do Aço), com 17,2 mil instalações; e Divinópolis (15,7 mil), no Centro-Oeste do estado.

Outros municípios incluídos na terceira fase do programa são: Conselheiro Lafaiete (8,3 mil), Passos (7,8 mil), Piumhi (2,5 mil), Ouro Branco (2,4 mil), Santana do Paraíso (1,8 mil), Carmo do Cajuru (1,4 mil), Itaú de Minas (1,1 mil), Guapé (1 mil), São Gonçalo do Paraná (790), Pratápolis (728), Capitólio (649), São João Batista do Glória (541), São Sebastião do Oeste (437), Araporã (426) e Santa Bárbara do Monte Verde (285).