Federação Paulista de Futebol sorteia grupos da Copinha 2023

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou, na tarde desta quinta-feira (3) no Pavilhão Pacaembu, em São Paulo, os grupos da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição, que também é conhecida como Copinha, começa no dia 2 de janeiro.

Segundo o regulamento, 128 equipes, divididas em 32 chaves com quatro equipes cada, disputam a competição, com os dois primeiros de cada grupo avançando para a fase mata-mata. Ao todo serão disputados 255 jogos no decorrer do torneio.

Grandes jogadores que brilham, ou brilharam, no futebol brasileiro e mundial já disputaram a competição por seus clubes formadores. Nomes como Neymar (Santos), Cafú (São Paulo), Vinícius Júnior (Flamengo), Kaká (São Paulo), Fred (América-MG), Casemiro (São Paulo), Guilherme Arana (Corinthians), Deco (Corinthians), Dida (Vitória), Rogério Ceni (São Paulo), Gabriel Jesus (Palmeiras), Marquinhos (Corinthians), Luizão (Guarani) e Vagner Love (Palmeiras) participaram da Copinha.

Na sua última edição, a competição teve como grande destaque o garoto Endrick, de apenas 16 anos (à época com 15), que foi peça fundamental da vitoriosa campanha do Palmeiras na Copa São Paulo.

O maior campeão da Copinha é o Corinthians, que possui dez títulos. Fluminense e Internacional vem logo atrás, cada um com cinco conquistas. Completando o pódio, São Paulo e Flamengo aparecem com quatro canecos cada.

A primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior foi organizada e disputada em 1969, tendo o Corinthians como campeão. A Copinha de 2023 será a 53ª edição do torneio. A grande final está marcada para o dia 25 de janeiro, data na qual a cidade de São Paulo completará 469 anos.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Verônica Dalcanal.