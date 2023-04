Feriado do 1º de Maio: temperatura máxima pode cair até 4ºC em BH e MG

O feriado do Dia do Trabalho, na segunda-feira (1º/5), pode ser de chuva e temperaturas máximas mais baixas em Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais.

De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Anete Fernandes, a massa de ar frio que derrubou as temperaturas na semana passada já não está mais atuando sobre o estado. Entre esta quinta-feira (27/4) e sábado (29/4), início do feriadão, as mínimas devem ficar estáveis, na casa dos 18ºC.

No entanto, as temperaturas máximas, em algumas regiões de Minas, podem diminuir devido a um aumento na quantidade de nuvens no céu, o que reduz a sensação de calor, explica Anete.

"Nas imagens de satélite, a gente tem uma nebulosidade, uma área de baixa pressão. Essa nebulosidade talvez não cause tanta chuva para Minas, como causou para o Sul do país, mas deve aumentar a nebulosidade no Triângulo, Oeste e Sul de Minas", informa a meteorologista.

Anete ressaltou que, por trás dessa área de baixa pressão, causadora do aumento na quantidade de nuvens, não há uma massa de ar frio bem definida, por não necessariamente se tratar de uma frente fria. Para o fim de semana prolongado, a tendência é que essa nebulosidade aumente e ocorram chuvas isoladas por causa dessas áreas de instabilidade. As temperaturas máximas também podem cair em até quatro graus, de 28ºC para 24ºC. Leia também: BH tem dia mais frio do ano; temperaturas devem voltar a subir no sábado

O meteorologista do ClimaTempo, Ruibran dos Reis, reafirma o aumento da nebulosidade por causa da chegada de uma frente fria em Minas, que deve entrar no estado pela Região Sul e deve avançar pela região metropolitana na quinta e na sexta-feira, podendo causar chuvas. Para o fim de semana, a grande quantidade de nuvens deve continuar.

"Na região metropolitana, podem ocorrer chuvas a partir quinta-feira à tarde e na sexta. No fim de semana, com muita nebulosidade, a possibilidade de chuva existe, mas é baixa. As temperaturas no feriadão devem variar entre 18ºC e 25ºC", ifnromou.