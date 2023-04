Fernanda Takai adere à campanha em defesa da mata do Jardim América, em BH

A cantora Fernanda Takai, vocalista da banda Pato Fu, saiu em defesa da mata do Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, área verde ameaçada pela construção de um imóvel. Em uma publicação nas redes sociais, a cantora pede à população que assine um abaixo-assinado contra a derrubada de quase 500 árvores no local e pela construção de um parque na área.

O espaço de 21 mil m² de mata é um pequeno oásis em meio a prédios e casas na região, uma das mais populosas da cidade, que faz divisa com 10 bairros e abriga mais de 140 mil pessoas. O abaixo-assinado virtual em defesa da área, coordenado pelo movimento "SOS Mata do Jardim América", já conta com mais de 20 mil assinaturas.

"Estamos correndo o risco de perder uma das únicas áreas verdes na Região Oeste da cidade. Estão querendo cortar mais de quatrocentas árvores e acabar com um ecossistema maravilhoso e muito necessário da fauna e da flora local", protesta Fernanda Takai, em um vídeo publicado neste domingo (2/4) nas redes sociais.

Disputa pela proteção da mata

Desde o início do ano, moradores da região tentam barrar o licenciamento de uma construtora para instalação de um novo prédio no local. A construção, que já conta com aval da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), prevê o corte de 456 árvores. Além do anseio pela mata, também há preocupação pelo risco de morte e desalojamento de centenas de animais silvestres.

Leia também: Manifestantes pedem socorro pela mata do Jardim América

Conforme noticiado anteriormente pelo Estado de Minas, a PBH informou que a "supressão de árvores será compensada com o plantio de mudas conforme a legislação aplicável". A medida, no entanto, é considerada insatisfatória pelos moradores, que preferem que a área seja transformada em um parque no local.

O movimento "SOS Mata do Jardim América" protocolou junto ao Ministério Público um manifesto pedindo a anulação do acordo e da licença concedida à construtora. O documento levanta questionamentos importantes, como defasagem dos estudos de impacto ambiental e a sobreposição de torres no espaço que teria sido acordado de ser preservado.

Área de preservação

A luta pela preservação do território e criação de um parque no local já é antiga, e tem mais de uma década.

Hoje, o local, segundo o Plano Diretor da cidade, é uma Área de Preservação Ambiental (PA1), máximo grau de proteção. A área contém uma grande diversidade de árvores – algumas centenárias -, por ser um rico ecossistema, com centenas de animais silvestres, um deles de espécie avistada pela primeira vez na cidade, o pássaro caneleiro.