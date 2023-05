Fernanda Takai sobre amizade com Dona Nelsa: ‘Figura inesquecível’

A cantora e vocalista da banda Pato Fu, Fernanda Takai, levou seu apoio à família da amiga Nelsa Trombino, fundadora do icônico restaurante Xapuri, na Pampulha, que faleceu na noite desta terça-feira (30/5), aos 84 anos.

A artista era vizinha da cozinheira desde 1999 e cultivou uma relação afetuosa com a dona Nelsa e seus filhos. A amizade virou família e sua filha, Nina Takai, carinhosamente se referia a Dona Nelsa de “Vovó”.

“Eu tinha uma relação de muita amizade, de muita admiração por ela. Pelo jeito que ela conduzia tudo, por sua relação com os funcionários do restaurante, pelo jeito que gostava da natureza. Ela cuidava tanto do jardim, amava muito as plantas, os animais também. Então, era uma figura admirável, tenho muito orgulho de ter tido ela como vizinha”, afirma a cantora.

O restaurante Xapuri, fundado em 1987, é referência gastronômica em Minas Gerais e faz parte da história de Fernanda na capital mineira. “Sou vizinha da Dona Nelsa desde 1999 e frequento sempre o restaurante. Além de gostar bastante, todo mundo que vinha a Belo Horizonte eu levava lá, é um dos lugares que me dão mais orgulho de mostrar para as pessoas”, afirma.

“Ficava admirada com a Dona Nelsa, sempre muito presente, infelizmente não nos últimos anos, mas ela sempre estava lá no salão. Ela falava com os clientes, ia para cozinha, verificava tudo, era mais que proprietária ou uma dona de restaurante, ela estava lá para tudo. Nós convivemos muito, minha filha Nina a chamava de ‘Vovó Nelsa’, estamos todos muito abalados”, completa Takai.

Fernanda diz que se recorda apenas de momentos bons ao lado da reconhecida cozinheira e que ela será eternamente lembrada como uma forte referência da comida mineira no Brasil.

“Cozinheiros, chefes, assistentes, até mesmo quem não é profissional, todo mundo olha para Dona Nelsa como uma figura que fazia comida mineira de um jeito especial e até mesmo peculiar, de um jeito dela, talvez por misturar com as tradições da cozinha italiana, que aprendeu com sua família”, comenta Fernanda.

Com uma trajetória de vida marcada por lutas pela preservação da culinária de Minas Gerais, a cozinheira é lembrada por muitas vitórias, como a liberação do uso de tacho de cobre na preparação de doces no estado. “Sempre falo com quem visita, restaurante igual o Xapuri, você não vai encontrar igual. Dona Nelsa fazia uma comida genuinamente brasileira, não digo apenas por Minas, mas pela combinação da comida com seu legado, ela é uma referência quase que unânime nisso. Tenho certeza de que todos vão se lembrar dela como uma figura inesquecível”, diz a cantora.

A artista compartilhou em sua conta oficial no Instagram, memórias com Nelsa Trombino. Com saudosismo e carinho, ela publicou: “Dia de despedida da querida Nelsa Trombino. Nossa vizinha, amiga, vovó e mãe amorosa. A cozinheira dos melhores pratos do mundo! obrigada por tantas memórias maravilhosas, vamos sentir muito sua falta, Dona Nelsa”.

Com a saúde fragilizada nos últimos anos, a matriarca se retirou das atividades do restaurante, que segue comandado por seu filho, Flávio Trombino. Filha caçula de imigrantes italianos, nasceu em 1939, em Cubatão, interior de São Paulo, mas encontrou em Belo Horizonte o lugar perfeito para concretizar seus sonhos de infância, tornar-se uma cozinheira.

Nelsa Trombino faleceu aos 84 anos, na noite dessa terça-feira (30/5). A cozinheira estava internada no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, a causa da morte não foi divulgada. O velório acontece a partir das 16h desta quarta (31/5), no Cerimonial Raja, no bairro Estoril.