Festa do Alzirão, uma das mais tradicionais na Copa, é suspensa no Rio

Pela primeira vez desde 1978, não será realizada a festa do Alzirão, que tem exibição de jogos do Brasil na Copa do Mundo e shows. Ela é promovida na esquina das ruas Alzira Brandão e Conde de Bonfim, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro.

O Alzirão é um dos mais tradicionais pontos de encontro da torcida nos mundiais. A festa é realizada há 44 anos e reúne mais de 12 mil torcedores em cada jogo da seleção brasileira de futebol. A primeira partida da seleção brasileira será nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia.

O cancelamento foi publicado nas redes sociais do Alzirão pela organização da festa. Em nota, o site informou que “a falta de patrocinadores resultou na ausência de um dos maiores redutos de torcedores brasileiros durante a Copa. Em nome da diretoria da associação recreativa e cultural Turma do Alzirão, infelizmente informamos que não realizaremos nossa tradicional festa de rua. Sem patrocínio não é possível. Pedimos desculpas ao nosso fiel público, que contava com nosso evento para torcer pela Seleção na Copa 2022 e agradecemos a quem colaborou para tentar realizar a festa’’, acrescentou.

Justiça

Já o idealizador e organizador dos eventos do Alzirão, Guilherme Teixeira, disse que está entrando hoje (21) na Justiça, com uma liminar para tentar realizar a festa na Tijuca. Ele informou – pelas redes sociais – que a eleição para a diretoria do Alzirão, às vésperas da Copa do Mundo, foi fraudada.

Em desrespeito ao estatuto, “convocaram eleição para uma determinada data e local, e a realizaram às escondidas, em outra data e local, sem a presença dos sócios organizadores do Alzirão. Por fim, registraram essa fraude em forma de ata e flanaram por aí se passando por organizadores do evento”, explicou

Ele disse ainda que o cancelamento da festa nada tem a ver com falta de patrocínio, e, sim, em função do que chama de fraude.

Por meio de nota, a Subprefeitura da Grande Tijuca esclareceu que sempre dá suporte e apoia todos as promoções na região “que estejam regularizadas, estruturadas e atendam às exigências dos órgãos públicos para a realização de qualquer evento com organização e segurança”.