Festa em condomínio de Matozinhos termina com tiro e um ferido

Uma festa. Momento de alegria. Hora de reunir amigos e parentes próximos. Mas não foi esse o clima de um confraternização realizada num condomínio fechado, Condomínio Quintas da Fazendinha, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, às margens da rodovia MG-424. Uma festa terminou em tiros e uma pessoa ferida, um homem de 39 anos. Dois suspeitos, de 21 e 39 anos, foram presos.

Segundo testemunhas, a festa transcorria na mais absoluta tranquilidade, quando dois participantes, a vítima e um outro participantes, de 21 nos, começaram a discutir.

O Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar relata que o mais novo se irritou, sacou um revólver, atirou contra a vítima, que ainda conseguiu sair correndo da casa.

Segundo vizinhos, que chamaram a PM, foram ouvidos tiros e um deles viu quando a vítima passou correndo à frente de sua casa. Perguntou o que havia acontecido e ele disse que tinha levado um tiro.

Quando os policiais chegaram ao condomínio, iniciaram buscas pela vítima, que foi encontrada caída, numa rua erma do condomínio. Ele contou aos policiais o que havia acontecido, enquanto era levado para a UPA de Matozinhos.

Apesar de contar sobre a briga, a vítima não contou aos militares os motivos que levaram ao desentendimento. Os policiais civis, da Delegacia local, onde o crime foi registrado, esperam esclarecer o caso, ouvindo outros participantes da festa.

Os militares conseguiram prender os outros envolvidos na confusão, o homem de 21 anos, autor do tiro, e um de 39 anos, que também estaria brigando e seria parente do autor do disparo.

A arma do crime não foi encontrada. Os militares deverão retornar ao condomínio nesta sexta-feira, para procurar o revólver.

O ferido foi transferido da UPA para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, onde passou por cirurgia e segue em observação.