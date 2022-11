Festival 100 anos divulga relação completa de finalistas

O Festival de Música 100 anos de Rádio No Brasil encerrou mais uma etapa nesta sexta-feira (4). Pela votação no site, os ouvintes escolheram entre as 50 músicas semifinalistas quais seguem para a próxima fase, enquanto os jurados decidiram os outros dois finalistas de cada categoria.

A divulgação dos vencedores está prevista para 6 de dezembro, durante a festa de premiação, na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro.

Notícias relacionadas:

Conheça a relação completa das 15 músicas finalistas:

MÚSICA CLÁSSICA

II Rio Grande (II⁰ Movimento do Concerto para Viola Brasileira e Orquestra de Cordas)

Autor: Reinaldo Toledo

Intérpretes: Reinaldo Toledo e Orquestra Sinfônica de Franca-SP

Maestro: Nazir Bittar

UF: SP

Echos 2022

Autor: Jorge Ribbas

Intérprete: Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba

UF: PB

Introdução e Dança para Violino e Piano

Autor: Álvaro Carriello

Intérpretes: Luísa de Castro e Kátia Balloussier

UF: RJ

MÚSICA INSTRUMENTAL

Baião Crioulo

Autor: Raphael Almeida

Intérpretes: Raphael Almeida e Lipe Guedes

UF: RN

Ping-Pong

Autor: Pablo Lapidusas

Intérprete: Pablo Lapidusas

UF: MG

Sem perder tempo

Autor: Marcelo Louback

Intérprete: Marcelo Louback

UF: SP

MÚSICA INFANTIL

Bola, bolinha, bolão

Autores: Rodrigo Vulcano e Juliano Leite

Intérprete: Dois Palitos

UF: SP

Dia de Cão

Autor: Juliani Carla Ribeiro

Intérprete: Banda Casa Cantante

UF: PR

Tudo é Invenção

Autora: Bia Bedran

Intérprete: Bia Bedran

UF: RJ

MÚSICA POPULAR

Arco-Íris

Autor: Geraldo Carvalho e Roberto Homem

Intérprete: Geraldo Carvalho

UF: DF

Medo

Autor: Taïs Reganelli

Intérprete: Taïs Reganelli e Pedro Luís

UF: SP

No Passo que a Vida me Leva

Autores: Yuri Gonzaga, Carlos Henrique Peregrino e Antônio José de Abrantes

Intérpretes: Os Gonzagas e Chico César

UF: PB

MÚSICA REGIONAL DO ALTO SOLIMÕES

Sabor Nativo

Autor: Romero Amia Wilches

Intérprete: Grupo Ticumbao

Salvate

Autor: Juan Alejandro Córdoba Suárez

Intérprete: Nois

Turimã

Autor: Genário Manuel

Intérprete: Genário Manuel