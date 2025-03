Festival do Chopp 2025 em Capinópolis: 1º lote de ingressos está quase esgotado

Ingressos do 1º lote do Festival do Chopp estão quase esgotados

Capinópolis, Minas Gerais. O aguardado e amado Festival do Chopp está cada vez mais próximo, e o primeiro lote de ingressos, com preços promocionais, está perto de se encerrar.

Segundo a organização do festival, restam poucas unidades disponíveis, e já emitiram um alerta: quem ainda não garantiu sua entrada deve correr, pois os ingressos são limitados. O evento, marcado para o dia 04 de maio de 2025, no Recanto da Fraternidade, promete ser inesquecível com música ao vivo, chopp Brahma e muito churrasco.

Pela primeira vez, as vendas iniciais foram concentradas no ambiente online, uma novidade implementada pelo jornal Tudo Em Dia, responsável pelo desenvolvimento do sistema de compra e pela criação das peças publicitárias do festival. No primeiro lote, o ingresso sai por R$ 150,00, e na compra de duas unidades, o comprador leva um copo térmico personalizado de brinde – uma oferta que tem atraído muitos interessados.

Nos próximos dias, a entrega dos canecos e ingressos adquiridos pelo site será realizada.

Na próxima semana, pontos físicos de vendas de ingressos serão disponibilizados – Nutrivet e Arco-Íris em Capinópolis.

“A verdadeira justiça se constroi com fraternidade e dedicação, valores que guiam nossa Loja Maçônica Justiça e Verdade em cada ação. O Festival do Chopp é uma tradição em Capinópolis e região, e contamos com a presença massiva da sociedade, mas ressaltamos que os ingressos serão limitados. Essa limitação garantirá que todos os presentes tenham uma boa experiência de atendimento na festa” –, disse Gilson Nunes Zanotto, Presidente da Loja Maçônica Justiça e Verdade 1459.

Empresas com marcas sólidas estão patrocinando o evento

Patrocinadores do Festival do Chopp 2025

A 48ª edição do Festival do Chopp conta com o patrocínio de grandes marcas, que acreditam no projeto.

Arco Íris;

CRV Industrial;

Drogarias Farmelhor;

Jornal Tudo Em Dia;

Nutrivet;

Sicoob Credipontal;

Termo Eletro;

Ponto Bis Papelaria;

Produtiva consultoria agronômica;

Arizona West;

Translobó;

Brasil Líbano Móveis ;

Calixto Corretora de Seguros – Ituiutaba e região;

Doçura Modas;

Corpus Fit academia;

Publitec.

Festa e solidariedade

O Festival do Chopp, que já é tradição na região, é organizado pela Loja Maçônica Justiça e Verdade e pela Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul de Capinópolis. Além de proporcionar diversão e confraternização, o evento tem um propósito solidário: toda a arrecadação será destinada a projetos sociais apoiados por essas instituições, que beneficiam a comunidade local. Participar é, portanto, uma forma de se divertir e contribuir para uma causa nobre.

O destaque musical ficará por conta do cantor Cristiano Franco, sucesso regional que promete animar o público com um show imperdível. O chopp Brahma, conhecido por sua qualidade, será a estrela das bebidas, acompanhado de churrasco e opções não alcoólicas como água e refrigerante.

Garanta seu ingresso

Os ingressos estão disponíveis com segurança e praticidade no site www.tudoemdia.com/festivaldochopp ou pelo WhatsApp (34) 9.9929-0001. A organização reforça que, caso haja venda na portaria, o valor terá um acréscimo de 50%, então a compra antecipada é a melhor opção.

A venda de bebidas alcoólicas a menores de idade é expressamente proibida.

Não perca a chance de fazer parte dessa festa que une alegria, sabor e solidariedade. Acesse o site, garanta seu ingresso e prepare-se para o Festival do Chopp 2025!