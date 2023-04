Fiéis relatam ver Nossa Senhora chorando em igreja em Minas; veja o vídeo

Moradores da cidade de Cruzeiro da Fortaleza, no interior de Minas Gerais, filmaram um imagem de Nossa Senhora das Dores chorando, durante uma celebração religiosa nesta quarta-feira (5/4). Segundo testemunhas, o momento aconteceu em uma casa com mães que perderam filhos de maneira trágica e depois de novo na igreja da cidade.

O caso ocorreu durante a celebração da separação dos santos, onde mulheres levam uma imagem de uma Nossa Senhora das Dores para uma casa e os homens levam uma imagem de Nosso Senhor dos Passos para outra. No dia seguinte, as imagens são levadas para a igreja onde é feito um encontro.

Na terça-feira (4/4), a santa foi levada para a casa de uma mãe que recentemente perdeu o filho de forma trágica. As testemunhas relatam que, quando a imagem chegou, a dona da casa chorou bastante.

O Correio conversou com Adriana Pereira, uma das testemunhas do caso e a responsável pelo o áudio que viralizou na cidade. Ela conta que ficou do lado de fora da casa esperando que o local esvaziasse um pouco, quando viu uma segunda mãe, que perdeu dois filhos em um acidente de carro, e a questionou se ela estava "agoniada".

A mulher relatou então que viu a santa chorando e que chegou a passar a mão no rosto da imagem para comprovar que ela estava chorando mesmo. "Escorreu no nariz, escorreu na boca", relata.

Veja o vídeo do momento:

Ao Correio, ela confirmou que viu a santa chorar. "Todo mundo chorou vendo a cena. A dona da casa gritava 'Nossa Senhora conhece a minha dor', 'quero enxugar as lágrimas de Nossa Senhora'", disse Adriana.

No dia seguinte, a imagem de Nossa Senhora das Dores foi levada de volta para a igreja da cidade, que estava lotada por fiéis. E mais uma vez a santa chorou antes e depois da missa.

"Ela (a santa) chegou na Igreja e na hora que colocaram ela (no altar), eles viram que ela estava chorando e o povo se juntou para ver", relata outra testemunha.

Os relatos terminam dizendo que o ocorrido foi um milagre não só para a dona da casa onde a santa chorou, mas "para todas as mães da comunidade". No entanto, alguns moradores da cidade temem que o ocorrido seja um presságio de algo ruim que pode acontecer.