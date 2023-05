Filho coloca fogo na casa da mãe pela terceira vez

Na tarde dessa quinta-feira (4/5), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em uma casa no bairro Santos Anjos, na zona leste de Juiz de Fora.

Ao chegarem no local, os Bombeiros se depararam com dois sofás sendo consumidos pelas chamas. Os móveis estavam na varanda da residência. Os bombeiros fizeram o controle das chamas rapidamente e o fogo não se alastrou.

No local, os bombeiros conversaram com a proprietária da casa. Ela não se feriu com os móveis que foram incendiados. Contudo, ela disse para os agentes que o filho dela que colocou fogo nos sofás.

Segundo o relato repassado pelos Bombeiros, o rapaz é usuário de drogas e se revoltou com a recusa da mãe de lhe dar dinheiro para comprar drogas. A mulher também disse que foi a terceira vez que o filho tenta atear fogo na casa como retaliação pela falta de dinheiro.