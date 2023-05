Filho é preso por ameaçar mandar a mãe ‘para o inferno’

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, pelo crime de violência psicológica contra a mãe, de 4%.

Na tarde de quinta-feira (25/5), a mulher compareceu à delegacia bastante abalada emocionalmente e contou aos policiais que vinha sofrendo ameaças por parte do filho.

Segundo ela, o rapaz a agredia, e, por esse motivo, se viu obrigada a trancá-lo dentro de seu carro, e em seguida, rumou para a delegacia. O veículo estava na porta da delegacia.

Segundo seu relato, o filho vinha enviando mensagens exigindo dinheiro, o que tirava a sua tranquilidade. A situação se agravou quando a vítima saiu de casa para levar o filho mais de 10 anos à escola, momento em que o suspeito também entrou no carro e continuou pressionando a mãe por dinheiro, sob ameaça de “levá-la junto com seu irmão mais novo ao inferno”.

A delegada Francielly de Queiroz Cifuentes, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), ao ouvir o depoimento da mulher, determinou a prisão em flagrante do suspeito, que estava dentro do carro, no estacionamento da delegacia.

“O homem, que já possui registros policiais por tráfico de drogas e furto, foi autuado pelos crimes de ameaça e violência psicológica. Ele será encaminhado ao sistema prisional, depois de prestar depoimento, nesta segunda-feira (29/5)”, afirma a delegada.